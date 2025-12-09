La chirurgia plastica a Hollywood è devastante Tante persone assumono farmaci per perdere peso ed è un caos fot**to là fuori | Kate Winslet si sfoga
Kate Winslet non ci sta e si è sfogata al Sunday Times. L’attrice ha puntato il dito contro l’eccessiva dipendenza delle attrici dalla chirurgia plastica a Hollywood. Il problema è che i giovani attori sono “ossessionati dall’inseguire un’idea di perfezione per ottenere più like su Instagram. Questa cosai sconvolge moltissimo”. “È devastante – ha continuato la Winslet -. Se l’autostima di una persona è così legata al suo aspetto, è spaventoso. Ed è sconcertante perché ci sono momenti in cui penso che sia meglio, quando guardo le attrici agli eventi vestite come vogliono, a prescindere dalla loro forma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Grazie @gennaro.cosentino.524 Un dono speciale, che racconta una parte poco conosciuta – ma straordinaria – della storia della chirurgia plastica: “La Chirurgia Plastica in Calabria nel XV e XVI secolo – I Fratelli Vianeo” di Franco Rombolà. #chirurgiaplasti - facebook.com Vai su Facebook
Jamie Lee Curtis contro la chirurgia plastica e.... il problema di Hollywood con l'età! - non per i suoi successi come attrice, ma per la sua critica feroce all'industria della bellezza e alle distorsioni causate dall'intelligenza ... Da tag24.it