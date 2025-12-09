Kate Winslet non ci sta e si è sfogata al Sunday Times. L’attrice ha puntato il dito contro l’eccessiva dipendenza delle attrici dalla chirurgia plastica a Hollywood. Il problema è che i giovani attori sono “ossessionati dall’inseguire un’idea di perfezione per ottenere più like su Instagram. Questa cosai sconvolge moltissimo”. “È devastante – ha continuato la Winslet -. Se l’autostima di una persona è così legata al suo aspetto, è spaventoso. Ed è sconcertante perché ci sono momenti in cui penso che sia meglio, quando guardo le attrici agli eventi vestite come vogliono, a prescindere dalla loro forma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La chirurgia plastica a Hollywood è devastante. Tante persone assumono farmaci per perdere peso ed è un caos fot**to là fuori”: Kate Winslet si sfoga