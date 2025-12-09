La Chiesa bolognese piange Paolo Castaldini storico responsabile della Curia

Si è spento Paolo Castaldini, personalità di spicco della Curia di Bologna. Responsabile dei servizi d’ordine durante le cerimonie religiose e responsabile del Comitato per le manifestazioni petroniane, Castaldini è morto a 84 anni a causa di una polmonite virale.“Paolone”, così veniva chiamato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

