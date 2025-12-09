La chiave dei sentimenti | il nuovo volume di Valentina de Giovanni
Cosa significa oggi educare ai sentimenti? È da questa domanda che nasce La chiave dei sentimenti, il nuovo volume a cura di Valentina de Giovanni, con un importante contributo di Maurizio de Giovanni, pubblicato da Homo Scrivens nella collana Polimeri, prima collana italiana di scrittura collettiva. Educare alle emozioni attraverso la parola, la narrazione e il dialogo grazie al contributo di ventitré scrittori contemporanei che hanno dato voce alla nostra epoca: amore, solitudine, sogno, giustizia, rispetto, bellezza, ribellione, benessere. Ogni racconto è una “chiave” per comprendere le emozioni umane, un invito a riflettere su come la letteratura possa ancora insegnare a riconoscere, vivere e condividere i sentimenti. 🔗 Leggi su Tpi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Il campo" di Martin Rua è uno dei ventitré racconti che arricchiscono il volume "La chiave dei sentimenti", a cura di Valentina de Giovanni Se vuoi leggerlo, passa a trovarci allo Stand B31 di Più libri più liberi da oggi fino a lunedì, dalle 10:00 alle 20:00 - facebook.com Vai su Facebook
“La chiave dei sentimenti”: il nuovo volume di Valentina de Giovanni - “La chiave dei sentimenti”: il nuovo volume di Valentina de Giovanni grazie al contributo di ventitré scrittori contemporanei, ... Si legge su tpi.it