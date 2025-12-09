Cosa significa oggi educare ai sentimenti? È da questa domanda che nasce La chiave dei sentimenti, il nuovo volume a cura di Valentina de Giovanni, con un importante contributo di Maurizio de Giovanni, pubblicato da Homo Scrivens nella collana Polimeri, prima collana italiana di scrittura collettiva. Educare alle emozioni attraverso la parola, la narrazione e il dialogo grazie al contributo di ventitré scrittori contemporanei che hanno dato voce alla nostra epoca: amore, solitudine, sogno, giustizia, rispetto, bellezza, ribellione, benessere. Ogni racconto è una “chiave” per comprendere le emozioni umane, un invito a riflettere su come la letteratura possa ancora insegnare a riconoscere, vivere e condividere i sentimenti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “La chiave dei sentimenti”: il nuovo volume di Valentina de Giovanni