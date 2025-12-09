la casetta di babbo natale in piazza matteotti a udine

In piazza Matteotti a Udine, durante il periodo natalizio, si apre la Casetta di Babbo Natale, un accogliente spazio pensato per i bambini. La piazza, resa ancora più suggestiva dalle proiezioni festive del Comune, si trasforma in un luogo magico dove i più piccoli possono vivere l’atmosfera natalizia in compagnia di Babbo Natale.

In Piazza Matteotti, una delle piazze più suggestive della città nel periodo delle Feste grazie alle scenografiche proiezioni allestite dal Comune di Udine, apre le sue porte la Casetta di Babbo Natale, lo spazio natalizio dedicato ai più piccoli. Un ricco programma di laboratori creativi e artistici, giochi e momenti speciali animerà la piazza da sabato 6 dicembre fino al pomeriggio della Vigilia, in attesa dell’arrivo in centro storico di Santa Claus. La casetta inaugurerà sabato 6 dicembre, e la prima accoglienza sarà direttamente da parte “dell’elfo”. Seguirà, nella giornata d’apertura, la distribuzione del programma e possibilità per i bambini di imbucare la loro letterina a Babbo Natale. 🔗 Leggi su Udine20.it