La Casa di Giulietta diventa a pagamento | 12 euro per entrare e palpare il famoso seno Spuntano i furbetti del balconcino e scatta la protesta

Sotto il balcone di Giulietta l’amore ha lasciato spazio all’overturism. Come riportato da La Repubblica, il comune di Verona ha istituito nuove regole per visitare la casa della protagonista femminile della novella di William Shakespeare. Da sabato 6 dicembre al prossimo 6 gennaio, per accedere al giardino con il famoso balcone e la statua si dovrà acquistare un biglietto al costo di 12 euro, una cifra spropositata se si pensa che, fino a pochi giorni fa, l’ingresso era gratuito. Inoltre, l’accesso al famoso luogo sarà a numero chiuso: 1460 visitatori al giorno. Il ticket comprende l’ingresso nel cortile, la tipica “palpata” alle tette della statua d’oro di Giulietta, il tour della casa e la salita sul balconcino degli innamorati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

