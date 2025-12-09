La Casa di Giulietta diventa a pagamento | 12 euro per entrare e palpare il famoso seno Spuntano i furbetti del balconcino e scatta la protesta
Sotto il balcone di Giulietta l’amore ha lasciato spazio all’overturism. Come riportato da La Repubblica, il comune di Verona ha istituito nuove regole per visitare la casa della protagonista femminile della novella di William Shakespeare. Da sabato 6 dicembre al prossimo 6 gennaio, per accedere al giardino con il famoso balcone e la statua si dovrà acquistare un biglietto al costo di 12 euro, una cifra spropositata se si pensa che, fino a pochi giorni fa, l’ingresso era gratuito. Inoltre, l’accesso al famoso luogo sarà a numero chiuso: 1460 visitatori al giorno. Il ticket comprende l’ingresso nel cortile, la tipica “palpata” alle tette della statua d’oro di Giulietta, il tour della casa e la salita sul balconcino degli innamorati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Verona, Giulietta e la tassa sugli innamorati: ressa davanti alla casa per il cortile a pagamento
Natale a Casa di Giulietta: prenotazioni obbligatorie e capienza ridotta
Casa di Giulietta a capienza ridotta per Natale, è rivolta tra le guide turistiche
Ora a Verona per visitare la “Casa di Giulietta” bisogna pagare 12 euro Vai su X
UNA NUOVA ALFA ROMEO GIULIETTA: SOGNO O REALTÀ? Il futuro della storica casa automobilistica milanese Alfa Romeo si arricchisce di nuove speranze: si parla di un'erede della leggendaria Giulietta, sotto la guida del CEO Santo Ficili e del nuovo res - facebook.com Vai su Facebook
La Casa di Giulietta a Verona diventa a pagamento: quanto costa il biglietto per il famoso Balcone - Per contenere l'afflusso di turisti nel periodo natalizio, il Comune ha deciso di introdurre un ticket, che sostituisce il vecchio accesso libero al cortile ... Riporta fanpage.it
Viaggio a Rafah, città cancellata, tra macerie infinite e fantasmi. «In questo tunnel Hamas ha tenuto per ... corriere.it
Bimbi nel bosco, legale: "Dai genitori disponibilita' a collaborare" corriere.it
Minori e abuso di internet, l’Australia fa sul serio: entra in vigore la legge che vieta i social agli under ... secoloditalia.it
Zelensky a Roma da Meloni: «Mi fido di lei» lettera43.it
Dazn, boom di ascolti per la 14esima giornata: ecco quanti spettatori hanno visto Napoli Juve lettera43.it
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced è stato classificato dal PEGI: l’annuncio del remake imminente? game-experience.it