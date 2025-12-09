La Casa di Giulietta a Verona diventa a pagamento | quanto costa il biglietto per il famoso Balcone

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per contenere l'afflusso di turisti nel periodo natalizio, il Comune ha deciso di introdurre un ticket, che sostituisce il vecchio accesso libero al cortile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Verona, Giulietta e la tassa sugli innamorati: ressa davanti alla casa per il cortile a pagamento

Natale a Casa di Giulietta: prenotazioni obbligatorie e capienza ridotta

Casa di Giulietta a capienza ridotta per Natale, è rivolta tra le guide turistiche

casa giulietta verona diventaLa Casa di Giulietta a Verona diventa a pagamento: quanto costa il biglietto per il famoso Balcone - Per contenere l'afflusso di turisti nel periodo natalizio, il Comune ha deciso di introdurre un ticket, che sostituisce il vecchio accesso libero al cortile ... Secondo fanpage.it