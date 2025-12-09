La Casa di Giulietta a Verona diventa a pagamento | quanto costa il biglietto per il famoso Balcone
Per contenere l'afflusso di turisti nel periodo natalizio, il Comune ha deciso di introdurre un ticket, che sostituisce il vecchio accesso libero al cortile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Verona, Giulietta e la tassa sugli innamorati: ressa davanti alla casa per il cortile a pagamento
Natale a Casa di Giulietta: prenotazioni obbligatorie e capienza ridotta
Casa di Giulietta a capienza ridotta per Natale, è rivolta tra le guide turistiche
Ora a Verona per visitare la “Casa di Giulietta” bisogna pagare 12 euro Vai su X
UNA NUOVA ALFA ROMEO GIULIETTA: SOGNO O REALTÀ? Il futuro della storica casa automobilistica milanese Alfa Romeo si arricchisce di nuove speranze: si parla di un'erede della leggendaria Giulietta, sotto la guida del CEO Santo Ficili e del nuovo res - facebook.com Vai su Facebook
La Casa di Giulietta a Verona diventa a pagamento: quanto costa il biglietto per il famoso Balcone - Per contenere l'afflusso di turisti nel periodo natalizio, il Comune ha deciso di introdurre un ticket, che sostituisce il vecchio accesso libero al cortile ... Secondo fanpage.it
