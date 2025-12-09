La carica dei 300mila Tre giorni mai visti La Città del Natale verso un altro record

La Città del Natale si prepara a superare ogni aspettativa, registrando un afflusso record di oltre 300.000 visitatori in tre giorni. Il lungo weekend ha attirato migliaia di persone, trasformando la città in un grande scenario di festa e entusiasmo, confermando il suo ruolo come meta imperdibile durante la stagione natalizia.

Ieri la città ha vissuto la coda di un lungo weekend già caratterizzato da numeri straordinari, con migliaia di visitatori. Corso Italia, via Mazzini, il Villaggio Tirolese e la Fortezza Medicea sono stati invasi, con ristoranti, bar e alberghi al completo e un flusso continuo di persone, forse leggermente meno dei due giorni precedenti, ma i numeri sono da record. Anche ieri mattina il traffico è stato piuttosto sostenuto sul tratto aretino dell'Autosole, soprattutto nei pressi del casello di Arezzo, con rallentamenti inevitabili. La mattinata soleggiata ha favorito gli spostamenti ma la circolazione, pur rallentata in alcuni tratti, non ha creato problemi particolari.