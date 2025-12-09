La cantante elimina tutte le app dal telefono e cambia numero | Non riuscivo a dormire troppa ansia e stress
L aura Pausini ha deciso di allontanarsi dal mondo dei social, salutando i fan con un vero e proprio fioretto in vista delle feste di Natale: « Ho deciso di fare un fioretto: eliminare dal mio cellulare tutti i social », ha scritto senza giri di parole su Instagram. « Ho anche deciso di cambiare numero di telefono e rimanere in contatto solo con i miei familiari ». Una scelta drastica che ha sorpreso milioni di follower, ma che nasce da un malessere crescente dopo settimane particolarmente turbolente, tra lo scontro legale con Gianluca Grignani e la lite con la cugina per la morte dello zio. Lo stile di Laura Pausini. 🔗 Leggi su Iodonna.it
