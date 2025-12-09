la brianza cala il tris al trofeo lombardia

La Brianza si conferma protagonista nel Ciclocross, conquistando tre vittorie nell’ottava tappa del Trofeo Lombardia-Gp Cicli Francesconi-Memorial Claudia Bonfanti a Ospitaletto di Marcaria. Gli allievi Mattia Ostinelli e Isabel Di Sciuva, insieme a Federico Mandelli tra i dilettanti elite, portano alto il nome della regione in una gara ricca di emozioni.

I corrodori della Brianza si confermano in grande forma nel Ciclocross. Nell’ottava prova del Trofeo Lombardia-Gp Cicli Francesconi-Memorial Claudia Bonfanti, che si è svolta a Ospitaletto di Marcaria in provincia di Mantova, a fregiarsi della vittoria sono stati gli allievi Mattia Ostinelli della Salus Seregno De Rosa, Isabel Di Sciuva del Gs Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso e il dilettante elite Federico Mandelli del team Piraz Coaching Mtb Academy. Protagonisti come sempre i nostri giovani che anche in questa circostanza hanno mostrato grinta e determinazione al momento giusto. Quanto a Ostinelli ha fatto centro per la quarta volta consolidando il suo primato nella speciale classifica del Trofeo Lombardia, la cui ultima prova è prevista a Iseo (nel Bresciano) il 18 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it