La bimba morta sull' A5 l' incidente provocato da un furgone poi fuggito

Sarebbe stata tamponata da un furgone l'auto con a bordo la bambina di nemmeno tre mesi morta dopo essere stata sbalzata sulla strada, sabato scorso in un incidente sull'A5 Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano. Dalle indagini della Procura di Ivrea emerge la conferma che il veicolo su cui viaggiava la piccola con la madre, in direzione Aosta, è uscita di strada non in modo autonomo, ma dopo l'urto.

