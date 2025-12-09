La Bce stoppa ancora l’emendamento FdI sull’oro di Bankitalia | governo al lavoro sui chiarimenti
La Bce ha respinto nuovamente l’emendamento di Fratelli d’Italia sulla gestione delle riserve auree di Bankitalia, complicando ulteriormente la situazione. Il governo si sta attivando per fornire chiarimenti, mentre le tensioni intorno alla questione crescono. La disputa evidenzia le delicate dinamiche tra le istituzioni italiane ed europee in materia di politica monetaria.
La partita sulle riserve d’oro di Bankitalia si complica, e non poco. L’Eurotower ha rimandato al mittente anche l’ultima versione dell’emendamento di Fratelli d’Italia alla manovra, presentata il 4 dicembre. Le modifiche, giudicate “insufficienti”, non sciolgono il nodo principale: per la Bce non è ancora chiara la reale finalità della norma. Un giudizio netto, accompagnato da un invito formale al governo Meloni a “riconsiderare” la proposta, nella prospettiva di tutelare l’indipendenza della Banca d’Italia nella gestione delle riserve auree. Giancarlo Giorgetti prova a raffreddare la tensione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
