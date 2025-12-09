La band Management del dolore post operatorio arriva anche in Romagna

Sabato 13 dicembre, il tour 2025 della band abruzzese Management del dolore post operatorio fa tappa anche al Cisim di Lido Adriano. Un grande ritorno che presenterà uno spettacolo completamente rinnovato, pensato per attraversare tutti i capitoli della propria discografia e riaffermare la forza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Al Glue il Management Del Dolore Post Operatorio per ripercorre tutta la discografia della band abruzzese

