L' Arte incontra le professioni l' evento alla Galleria Principe di Napoli
"L' Arte incontra le professioni": questo il titolo di un evento esclusivo all'insegna dell'arte declinata nelle sue più suggestive sfumature, ideato ed organizzato da Maridi Vicedomini, giornalista, nella storica location di “Scotto Jonno”, all'interno della Galleria Principe di Napoli che ha coinvolto i più alti esponenti della intelligentia campana. Ad accogliere gli ospiti, in primis gli avvocati Riccardo Satta Flores, Presidente Rotary Club Chiaia, Anton Emilio e Paolo Krogh, Giancarlo Capuano, Maurizio De Dominicis con la moglie Ilaria Ferrara Dentice, Gennaro Famiglietti, Console Generale della Bulgaria, Coordinatore Nazionale FE. 🔗 Leggi su Iltempo.it
