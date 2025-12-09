Kylie Jenner e Timothée Chalamet sorprendono tutti | perché si sono vestiti uguali di arancione

Lunedì 8 dicembre, alla première hollywoodiana del film Marty Supreme, Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno fatto il loro ingresso sul red carpet con un look coordinato che ha immediatamente catturato l’attenzione di fan e media. La coppia, nota per mantenere la propria relazione lontano dai riflettori, ha scelto di presentarsi con outfit identici in un vibrante arancione acceso, firmati entrambi dal brand losangelino Chrome Hearts. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Entertainment Tonight (@entertainmenttonight) Come scrive People, Chalamet, protagonista del film, ha indossato un completo di pelle arancione abbinato a una camicia di seta dello stesso colore e scarpe simil Timberland coordinate. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

