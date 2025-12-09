Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno scelto un modo inequivocabile per smentire le voci di crisi: presentarsi insieme, affiatati e coordinati, alla premiere di Marty Supreme. La coppia, sempre più al centro dell’attenzione globale, ha puntato su due look abbinati firmati Chrome Hearts, entrambi declinati in una tonalità di arancione brillante che dominava la scena come un’unica, magnetica macchia di colore. Sul tappeto rosso i due si sono mostrati innamoratissimi, tra mani intrecciate e sguardi complici. Una risposta silenziosa alle speculazioni nate dopo l’assenza dell’attore al 70° compleanno di Kris Jenner. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Kylie Jenner e Timothée Chalamet mettono a tacere i rumors alla premiere di Marty Supreme