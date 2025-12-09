Krumbiegel predica calma dopo la qualificazione della Juventus Women con il St Polten | Era importante fare tre punti oggi e poi vedremo nel resto della competizione come andranno le cose

Dopo la vittoria della Juventus Women contro il St. Polten, Krumbiegel ha sottolineato l'importanza di mantenere la calma e concentrarsi sui prossimi impegni. La giocatrice ha evidenziato come il risultato di oggi rappresenti un passo fondamentale, ma il cammino nella competizione è ancora lungo e tutto si deciderà nelle prossime sfide.

Krumbiegel, giocatrice della Juventus Women, ha parlato così dopo la vittoria contro il St. Polten in Women's Champions League. Dopo la vittoria per 5-0 contro il St. Polten che è valsa la qualificazione per la fase ad eliminazione diretta di Women's Champions League della Juventus Women, Paulina Krumbiegel ha parlato così. PAROLE – «La cosa più importante è che la squadra abbia vinto: abbiamo preparato al meglio la sfida, contro un avversario che ha continuato a difendere molto basso la porta, siamo stati pazienti e nonostante quello siamo riusciti a segnare tanti gol. Noi continuiamo a ragionare guardando partita dopo partita, facendo un passo alla volta: era importante fare tre punti oggi e poi vedremo nel resto della competizione come andranno le cose».