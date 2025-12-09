Kris Jenner conferma che il naso è l' unico elemento del suo viso non toccato dalla chirurgia plastica

In un nuovo video tratto dall'ultimo episodio del reality The Kardashians, vediamo la momager e la figlia Kim Kardashian punzecchiarsi sul reciproco aspetto fisico, dichiaratamente ultra ritoccato. Ma Kris Jenner ci tiene a ribadire che il profilo è il suo, 100% originale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kris Jenner conferma che il naso è l'unico elemento del suo viso non toccato dalla chirurgia plastica

