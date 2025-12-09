KRATOS | Nel 2023 notai sin da subito la grandezza di Joe Hendry

Nell’intervista rilasciata per conto del Pro Wrestling Culture podcast, il campione di coppia NWA e membro del team Immortals, KRATOS, ha parlato del suo breve stint in TNA, federazione in cui ha lottato un tag team match circa due anni fa, in uno show in collaborazione proprio tra la Total NonStop Action Wrestling e la New Japan Pro Wrestling. Proprio in quello show il campione notò un profilo poi “esploso” in tutto e per tutto, ovvero Joe Hendry. In merito KRATOS ha detto: “Si, la sua grandezza si poteva notare sin da subito, potevi percepire la possibilità di vederlo arrivare al punto in cui è oggi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

