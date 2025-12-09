KRATOS | Nel 2023 notai sin da subito la grandezza di Joe Hendry
Nell’intervista rilasciata per conto del Pro Wrestling Culture podcast, il campione di coppia NWA e membro del team Immortals, KRATOS, ha parlato del suo breve stint in TNA, federazione in cui ha lottato un tag team match circa due anni fa, in uno show in collaborazione proprio tra la Total NonStop Action Wrestling e la New Japan Pro Wrestling. Proprio in quello show il campione notò un profilo poi “esploso” in tutto e per tutto, ovvero Joe Hendry. In merito KRATOS ha detto: “Si, la sua grandezza si poteva notare sin da subito, potevi percepire la possibilità di vederlo arrivare al punto in cui è oggi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Kratos XQ-58A Valkyrie: il drone autonomo raggiunge nuove altezze - Il progetto è portato avanti da Kratos con una grande attenzione nei confronti della sperimentazione, al fine di supportare le missioni operative e soddisfare molteplici esigenze del Dipartimento ... Secondo leganerd.com