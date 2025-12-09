Nella giornata di ieri, uno dei due campioni di coppia NWA, KRATOS, è stato ospite del podcast Pro Wrestling Culture. Tra i molteplici argomenti citati, vi è senza dubbio la nuova run da campione con il team Immortals, fazione composta insieme a Odinson (intervistato dal medesimo podcast la scorsa estate con intervista reperibile cliccando qui ). KRATOS si definisce felice e grato di aver raggiunto questo importante traguardo durante le registrazioni di NWA 77. “L’obiettivo è sempre stato quello di forgiare la division attraverso le nostre prestazioni e attraverso la possibilità di difendere i titoli ovunque. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - KRATOS: “Io e Odinson vogliamo difendere i titoli NWA in tutto il Mondo”