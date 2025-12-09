KPop Demon Hunters | Il film Netflix fa la storia con 3 nomination ai Golden Globes!

KPop Demon Hunters ha continuato a scrivere la storia. Dopo aver conquistato il pubblico globale su Netflix all’inizio dell’estate, il film d’animazione fenomeno ha appena ricevuto ben tre prestigiose nomination ai Golden Globe di quest’anno. Questo successo straordinario lo rende uno dei film d’animazione più nominati nella storia della cerimonia. Un successo senza precedenti su Netflix. Fin dal suo debutto, KPop Demon Hunters è stato un successo incredibile e inaspettato. Non solo è diventato rapidamente il film d’animazione più visto mai distribuito da Netflix, ma ha anche stabilito un nuovo record come il lungometraggio più visto in assoluto sulla piattaforma, evidenziando il suo impatto culturale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

