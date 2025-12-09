Konstantin Lifschitz a Roma | un viaggio pianistico dentro Bach
Il 15 dicembre 2025 Roma accoglie una serata interamente dedicata a Johann Sebastian Bach, con il recital del pianista Konstantin Lifschitz al Salone dei Piceni. Un appuntamento che intreccia musica, pensiero e dialogo con il pubblico, all'interno della Stagione Concertistica di Sincronía Musica Arte Bellezza. La serata di Sincronía nel cuore di Roma Alle ore .
