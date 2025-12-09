Knight of the seven kingdoms | il spin-off di game of thrones con una serie all’anno su HBO

Il mondo di Westeros e dell’universo di Il Trono di Spade si prepara a un rinnovamento significativo, grazie a una programmazione di spin-off che promette di ridurre notevolmente i tempi di attesa tra le stagioni e di espandere ulteriormente il franchise. Con il successo di House of the Dragon ormai consolidato e già programmato fino alla quarta stagione, HBO punta a offrire un calendario di nuove produzioni che potrebbe portare a un episodio ogni anno fino al 2030. In questo articolo si analizzano i dettagli e le prospettive di questa strategia, evidenziando soprattutto uno dei progetti più promettenti, A Knight of the Seven Kingdoms. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

