Kim Basinger festeggia 72 anni | dal mito di 9 settimane e ½ alla consacrazione da Oscar
Un solo attimo ha cambiato per sempre il volto di Kim Basinger. Non in un red carpet, né sotto una pioggia di flash, ma in una stanza in penombra accompagnata dalle note di Joe Cocker. È il 1986 quando l’attrice americana si trasforma in un’icona indelebile grazie a un indimenticabile spogliarello in “9 settimane e ½”. Ieri ha compiuto 72 anni, la diva della Georgia appare riservata e magnetica, segnata da una carriera che ha attraversato modellismo, fama internazionale e trionfi d’autore fino al ruolo di nonna. L’esplosione di una passione proibita. Il film “9 settimane e ½” di Adrian Lyne non è solo un successo commerciale, ma un fenomeno culturale che ridefinisce il concetto di seduzione su schermo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
