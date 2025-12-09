Kelly teso? McKennie si reinventa massaggiatore in allenamento
Il centrocampista della Juventus Weston McKennie "mette a posto" le spalle del compagno Lloyd Kelly durante la rifinitura in vista della gara di Champions League contro il Pafos di domani sera (Allianz Stadium, ore 21.00). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Kelly a sinistra, McKennie più alto di Koopmeiners: le idee di Motta verso PSV-Juventus - Domani sera la Juventus va a giocarsi l'accesso agli ottavi di Champions League in Olanda, sul campo del PSV, per la gara di ritorno del playoff. tuttomercatoweb.com scrive
