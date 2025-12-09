Katseye chi è il gruppo nominato artista globale dell’anno di TikTok

Chiunque abbia utilizzato TikTok almeno una volta nel 2025 si sarà imbattuto in un brano piuttosto ricorrente. Si tratta di Gnarly, caratterizzato da sonorità elettroniche incisive e aggressive, in grado di attirare l’interesse verso quello che i critici musicali hanno definito hyper-pop. A interpretarlo sono le Katseye, girl band di Los Angeles che vanta sei artiste provenienti da quattro nazioni differenti. Già protagoniste della scena mondiale, sono state incoronate artiste globali dell’anno dal social media di ByteDance, battendo nomi del calibro di Bad Bunny, Lady Gaga e Taylor Swift. Il loro successo parte dal 2021 con un nome ispirato a una pietra preziosa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

