Nel corso della sua ospitata al Graham Norton Show, l'attrice Premio Oscar ha ricordato un episodio davvero molto bizzarro avvenuto durante le prove per il Saturday Night Live oltre vent'anni fa Kate Winslet ha lasciato il pubblico senza parole durante l'ultima puntata del Graham Norton Show, raccontando spontaneamente una storia mai rivelata prima, risalente alla sua partecipazione del 2004 come conduttrice del Saturday Night Live insieme ad Eminem. "Era la settimana dopo l'esibizione di Ashlee Simpson, finita nei guai per il playback. E io ero lì insieme a Eminem", ha raccontato l'attrice a Norton e agli altri ospiti celebri, tra cui l'ex star e autore del SNL Seth Meyers, il comico britannico Alan Carr e l'ex primo ministro neozelandese Jacinda Ardern. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kate Winslet shock: “Eminem voleva che gli rasassi il lato B” ai tempi di SNL