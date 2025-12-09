Kate Winslet fa un' amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno riconoscerla Ha ragione?
La sua crociata contro gli impossibili standard di bellezza di Hollywood risale a quando era una giovanissima donna alle prese con gli effetti collaterali di Titanic. Trentanni dopo, se possibile, Kate Winslet è ancora più dura. Perché non è più solo una questione di magrezza esasperata e di pelle levigata come quella di un neonato. Che sono ancora criteri di scelta quando si parla di donne attrici. Ma ora è anche una questione di chirurgia plastica, trattamenti estetici estremi e farmaci presi come fossero caramelle da persone che non ne hanno bisogno. La riflessione di Winslet è amara. E la sentenza implacabile. 🔗 Leggi su Amica.it
