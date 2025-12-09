Kate Winslet contro la chirurgia estetica | Dobbiamo essere vere l'autostima non dipende dall'aspetto

9 dic 2025

Kate Winslet si schiera contro la chirurgia estetica, sottolineando l'importanza di accettarsi per come si è. L'attrice esprime preoccupazione per l'ossessione odierna per la perfezione e invita a riscoprire il valore dell'autenticità, ribadendo che l'autostima non dovrebbe dipendere dall'aspetto esteriore.

