Kate Winslet contro la chirurgia estetica | Dobbiamo essere vere l'autostima non dipende dall'aspetto
Kate Winslet si schiera contro la chirurgia estetica, sottolineando l'importanza di accettarsi per come si è. L'attrice esprime preoccupazione per l'ossessione odierna per la perfezione e invita a riscoprire il valore dell'autenticità, ribadendo che l'autostima non dovrebbe dipendere dall'aspetto esteriore.
Kate Winslet ha sempre rifiutato ogni tipo di ritocco. La preoccupa molto l'attuale ossessione per la perfezione: "Non sappiamo più cosa sia la bellezza".
Ma allora Kate Winslet non è solo una delle più brave e belle attrici al mondo: "Se l'autostima di una persona è così legata al suo aspetto, è spaventoso. Ed è sconcertante perché ci sono momenti in cui penso che sia meglio, quando guardo le attrici agli eventi
Kate Winslet contro la chirurgia estetica: "Dobbiamo essere vere, l'autostima non dipende dall'aspetto" - La preoccupa molto l'attuale ossessione per la perfezione: "Non sappiamo più cosa sia la bellezza"
