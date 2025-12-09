Kate Middleton perché Pippa era assente al concerto di Natale
Kate Middleton ha assunto il ruolo di organizzatrice dell'evento natalizio
È dal 2021 che Kate Middleton ha il compito di organizzare Together at Christmas, tra i più importanti eventi natalizi della famiglia reale inglese. La Principessa ha da sempre avuto pieno supporto da parte della propria famiglia, quest’anno, però, la sorella era assente all’evento. Pippa ha preferito concedersi un’avventurosa vacanza assieme al marito. Pippa preferisce la Formula 1 al concerto di Kate. Il motivo per cui Pippa Middleton era assente al Together at Christmas di quest’anno è perché, proprio in quei giorni, si trovava ad Abu Dhabi assieme al marito James Matthews. La coppia ha preferito al concerto di Natale l’adrenalina delle corse. 🔗 Leggi su Dilei.it
