Karate a Ferrara torna la Coppa Shotokan | in programma sfide tra 350 atleti
Domenica 14 si svolge al Palasport di Ferrara la Coppa Shotokan, evento internazionale di karate tradizionale. Circa 350 atleti, provenienti da tutta Italia e dall’Europa, tra i 16 e i 35 anni, si sfideranno in un giorno dedicato alla disciplina, al talento e allo sport. Un appuntamento di grande rilievo nel panorama delle arti marziali.
Amélie Ferrara conquista l’argento e vola ai campionati italiani esordienti di karate
Dal nuoto al karate, due atleti che tengono alto il nome di Ferrara premiati in Comune
