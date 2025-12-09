Karate a Ferrara torna la Coppa Shotokan | in programma sfide tra 350 atleti

Domenica 14 si svolge al Palasport di Ferrara la Coppa Shotokan, evento internazionale di karate tradizionale. Circa 350 atleti, provenienti da tutta Italia e dall’Europa, tra i 16 e i 35 anni, si sfideranno in un giorno dedicato alla disciplina, al talento e allo sport. Un appuntamento di grande rilievo nel panorama delle arti marziali.

