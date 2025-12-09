Kalulu a Sky | Col Pafos partita pericolosa Vogliamo dimostrare che la sconfitta di Napoli è stata un episodio

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha commentato a Sky alla vigilia della sfida contro il Pafos. Il giocatore ha sottolineato l'importanza di affrontare la partita con attenzione, evidenziando come la sconfitta di Napoli sia stata un episodio isolato e che la squadra è determinata a dimostrare il proprio valore.

Pierre Kalulu, giocatore della Juventus, ha parlato a Sky alla vigilia di Juve Pafos. Di seguito le dichiarazioni del calciatore bianconero. Pierre Kalulu, giocatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport alla vigilia Juve Pafos di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni. PARTITA DECISIVA – « È vero che siamo a un punto decisivo per il nostro percorso. Allora andiamo su questa partita molto motivati e mettiamo tutta la nostra energia su questa partita. Pronti ad affrontare perché sarà una sfida comunque difficile e pericolosa da gestire ». NAPOLI – « A questo livello dove siamo noi quando vinci o perdi non hai tempo per essere troppo felice o troppo per deluso, perché adesso c’è un’altra partita per dimostrare che era solo un episodio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu a Sky: «Col Pafos partita pericolosa. Vogliamo dimostrare che la sconfitta di Napoli è stata un episodio»

Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos LIVE: le sue dichiarazioni

Conferenza stampa Kalulu pre Juventus Pafos LIVE: le sue parole

Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora vicini a ciò che vogliamo dimostrare»

Pierre Kalulu in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Pafos ? Si sente un leader, non sente le analisi dei giornalisti ed è convinto che possa risollevarsi questa stagione Cosa ne pensate delle sue parole #Kalulu #Juventus - facebook.com Vai su Facebook

Conferenza stampa #Kalulu ? Le parole LIVE qui Vai su X

Kalulu: “Vogliamo dimostrare che la sconfitta di Napoli è stata solo un’episodio” - Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro i Pafos: Una partita che non ha molti risultati a disposizione per la Juventus, considerati soli sei punti ... Riporta tuttojuve.com