Kallas | Ue ostacola pace? Bugie Putin

Servizitelevideo.rai.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

13.40 "La guerra in Ucraina si trascina perché Mosca si rifiuta di fermarla. Putin finge che l'Europa sia l'ostacolo alla pace, quando nulla potrebbe essere più lontano dalla verità". Lo ha detto l'Alta rappresentante Ue agli Esteri, Kallas, al Parlamento europeo. "Questa guerra si sta svolgendo sul suolo europeo, quindi il modo in cui finirà è importante per gli europei". Il costo per Ucraina "impallidisce" di fronte a costo di eventuale guerra alla Ue.Ue ha leva economica,bisogna usarla. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

kallas ue ostacola paceKallas: "Putin finge che l'Europa ostacoli la pace. Nulla di più falso" - Putin finge che l'Europa sia l'ostacolo alla pace, quando nulla potrebbe essere più lontano dalla verità". Da msn.com