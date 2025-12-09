Kallas | Ue ostacola pace? Bugie Putin

13.40 "La guerra in Ucraina si trascina perché Mosca si rifiuta di fermarla. Putin finge che l'Europa sia l'ostacolo alla pace, quando nulla potrebbe essere più lontano dalla verità". Lo ha detto l'Alta rappresentante Ue agli Esteri, Kallas, al Parlamento europeo. "Questa guerra si sta svolgendo sul suolo europeo, quindi il modo in cui finirà è importante per gli europei". Il costo per Ucraina "impallidisce" di fronte a costo di eventuale guerra alla Ue.Ue ha leva economica,bisogna usarla. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it