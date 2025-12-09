Kallas | Ue ostacola pace? Bugie Putin
13.40 "La guerra in Ucraina si trascina perché Mosca si rifiuta di fermarla. Putin finge che l'Europa sia l'ostacolo alla pace, quando nulla potrebbe essere più lontano dalla verità". Lo ha detto l'Alta rappresentante Ue agli Esteri, Kallas, al Parlamento europeo. "Questa guerra si sta svolgendo sul suolo europeo, quindi il modo in cui finirà è importante per gli europei". Il costo per Ucraina "impallidisce" di fronte a costo di eventuale guerra alla Ue.Ue ha leva economica,bisogna usarla. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Il miliardario americano contro l'Unione dopo la multa a X: "La sovranità torni ai singoli Stati". Cerca di ridimensionare lo scontro l'Alto Rappresentante della politica estera Kallas: "Non abbiamo sempre la stessa opinione su diverse questioni, ma penso che i p
