Juventus Women piano 1 milione | ricavi record da Uefa anche senza qualificazione ai quarti di Champions

di Mauro Munno Juventus Women, piano 1 milione: ricavi record da Uefa anche senza qualificazione ai quarti di finale. Bianconere mai così ricche grazie alla UWCL. È stata sin qui una Women’s Champions League di altissimo livello per la Juventus Women e, grazie al montepremi rivisto al rialzo col cambio di format, probabilmente destinata ad essere da record a livello remunerativo. Il comparto femminile del club bianconero proprio nella Uefa ha la sua principale fonte di entrate. Con i risultati ‘giusti’ nelle ultime due partite del League Stage la Juve potrebbe arrivare a sfiorare quota 1 milione di ricavi solo dalla ‘revenue distribution’ anche senza raggiungere i quarti di finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

