Juventus Women piano 1 milione | ricavi record da Uefa anche senza qualificazione ai quarti di Champions

di Mauro Munno Juventus Women, piano 1 milione: ricavi record da Uefa anche senza qualificazione ai quarti di finale. Bianconere mai così ricche grazie alla UWCL. È stata sin qui una Women’s Champions League di altissimo livello per la Juventus Women e, grazie al montepremi rivisto al rialzo col cambio di format, probabilmente destinata ad essere da record a livello remunerativo. Il comparto femminile del club bianconero proprio nella Uefa ha la sua principale fonte di entrate. Con i risultati ‘giusti’ nelle ultime due partite del League Stage la Juve potrebbe arrivare a sfiorare quota 1 milione di ricavi solo dalla ‘revenue distribution’ anche senza raggiungere i quarti di finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus Women, in vendita le maglie delle calciatrici! Nelle store è possibile la personalizzazione con i nomi di tutte le bianconere: i dettagli di una scelta che avvicina sempre di più i tifosi al calcio femminile
Juventus Women, guida alla nuova Champions: tra sorteggio e proiezioni… La ‘condanna’ di Max
Juventus Women, guarda chi si vede?! Lia Walti si allena in gruppo, scatta il countdown per l’esordio della svizzera – GALLERY
La Juventus Women affronta il St. Pölten nella quinta giornata della fase campionato della Champions League femminile, una sfida fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale
Sfida in trasferta per la Juventus Women UEFA Women's Champions League ? 5ª giornata SKN St. Polten ? 18:45 CET
Roma-Juventus Women, 1-1 le PAGELLE: Lenzini monumentale, una chance sprecata per accorciare le distanze - Bianconere che vanno sotto con il goal di Bergamaschi, ex di giornata e che poi nella ripresa recuperano con ...
