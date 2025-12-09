Juventus vs Roma | Gol Colpi di Scena e Momenti Top del Big Match su Sky e NOW

Quando la stagione si fa più dura il richiamo della vittoria diventa ancora più forte. Sabato 20 dicembre alle 20:45 Juventus-Roma si sfidano nel big match che può cambiare la corsa alla vetta della Serie A. Serve istinto, coraggio e fame di punti per raggiungere l'obiettivo: bisogna dare tutto in una partita che vale una stagione intera âš½Due squadre con ambizioni altissime. su Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Juventus vs Roma: Gol, Colpi di Scena e Momenti Top del Big Match su Sky e NOW

Altre letture consigliate

Vi piace? bmbr.cc/qu85qge #Juventus #Roma #calciomercato #9dicembre Vai su X

CALCIO All'Adriatico Cornacchia la Supercoppa Women: in campo Juventus e Roma I dettagli ? - facebook.com Vai su Facebook

Serie A Women, Roma-Juventus 1-1. Pinto risponde a Bergamaschi: gol e highlights - Contro le giallorosse, le bianconere hanno saputo soffrire, reagire e prendersi un punto pesante, frutto ... Scrive torinotoday.it