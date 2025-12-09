Juventus | Vlahovic a bordocampo alla Continassa
Dusan Vlahovic ha fatto capolino alla rifinitura della Juventus, seduto in panchina come un tifoso qualunque. Non un frame da social, non una story Instagram: solo 20 secondi di video rubati dai canali ufficiali del club, che hanno già fatto il giro del web e scaldato i cuori bianconeri in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”
Juventus-Udinese (Coppa Italia, 02-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Spalletti senza Vlahovic per mesi
Vlahovic scandisce l’attesa per l’esordio in Champions: l’attaccante della Juventus ha scritto questo messaggio sui social verso il Borussia Dortmund – FOTO
Juventus, infortunio di Vlahovic e Jonathan David: cosa succede a gennaio - facebook.com Vai su Facebook
Mientras tanto Dusan #Vlahovic #Juventus #Juve #FinoAllaFine Vai su X
Juventus, Vlahovic alla Continassa: il gesto per supportare i compagni verso la Champions League - La Juventus si prepara ad affrontare il Pafos in Champions League nella sesta giornata della competizione. Si legge su ilbianconero.com
