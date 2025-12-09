Juventus | tempesta alla Continassa Comolli sotto fuoco
Non è solo il 2-1 di Napoli a tenere sveglia la notte bianconera: è il gorgo interno alla società che rischia di inghiottire tutto. Damien Comolli, l’amministratore delegato francese scelto da John Elkann come architetto di una “rivoluzione data-driven”, è diventato il capro espiatorio di un caos che va oltre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
GAZZETTA - Napoli-Juventus sarà una tempesta di emozioni: Conte oppure Spalletti Sulle rive del Golfo di Napoli si respira già un’atmosfera elettrica, a poche ore dalla partita delle partite. Le previsioni per la giornata annunciano la formazione di nubi tempor - facebook.com Vai su Facebook
Juve verso il Pafos: tutte le novità dall'allenamento. E alla Continassa c'è un ospite d'eccezione - Le ultime dalla rifinitura alla vigilia della sfida di Champions: Spalletti scopre le carte sulla probabile formazione ... Da msn.com
Ragazza di 23 anni stuprata da tre uomini fuori dalla metro Jonio a Roma
Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze ... juventusnews24.com
Scuola all’aperto, cosa funziona davvero: i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg juventusnews24.com
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina 2anews.it
Fiume di persone per le luci d'artista nel napoletano: "Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai" 2anews.it
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana ilgiornaleditalia.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it
Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze ... juventusnews24.com
Scuola all’aperto, cosa funziona davvero: i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg juventusnews24.com
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina 2anews.it
Fiume di persone per le luci d'artista nel napoletano: "Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai" 2anews.it
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana ilgiornaleditalia.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it