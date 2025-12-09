Juventus Stramaccioni La Juve non è da scudetto

Ilprimatonazionale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commento di Stramaccioni Dagli studi di DAZN, Stramaccioni non c’è andato affatto leggero con le valutazioni della Juventus dopo la trasferta di Napoli. “La Juve non è da scudetto” Stramaccioni sugli obiettivi stagionali dei bianconeri spiega: “ Se abbiniamo la parola Scudetto alla Juventus le facciamo male.  Per me deve guardare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus stramaccioni la juve non 232 da scudetto

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Stramaccioni “La Juve non è da scudetto”

Juventus: Stramaccioni analizza lo scorso match

juventus stramaccioni juve 232Stramaccioni: "Se abbiniamo la Juve alla parola Scudetto le facciamo male. Negli occhi di Locatelli si decodifica tristezza" - L'ex allenatore dell'InterAndrea Stramaccioni, &#232; stato interpellato sul momento della Juventus negli studi di Dazn. Riporta tuttojuve.com