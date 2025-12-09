Juventus Stramaccioni La Juve non è da scudetto
Il commento di Stramaccioni Dagli studi di DAZN, Stramaccioni non c’è andato affatto leggero con le valutazioni della Juventus dopo la trasferta di Napoli. “La Juve non è da scudetto” Stramaccioni sugli obiettivi stagionali dei bianconeri spiega: “ Se abbiniamo la parola Scudetto alla Juventus le facciamo male. Per me deve guardare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus: Stramaccioni analizza lo scorso match
Andrea Stramaccioni, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del match Napoli-Juventus.
DAZN - Stramaccioni: "Se abbiniamo la Juventus alla parola Scudetto le facciamo male" ift.tt/t3OL2MN Vai su X
Stramaccioni: "Se abbiniamo la Juve alla parola Scudetto le facciamo male. Negli occhi di Locatelli si decodifica tristezza" - L'ex allenatore dell'InterAndrea Stramaccioni, è stato interpellato sul momento della Juventus negli studi di Dazn. Riporta tuttojuve.com
