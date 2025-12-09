Juventus | Spalletti ultima speranza

Ilprimatonazionale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo allenatore (o quasi), nuova dirigenza (o quasi), nuovi giocatori (quasi sempre sbagliati) e la stessa domanda: “Questa volta ci siamo?”. Poi arriva dicembre e ti ritrovi settimo, a rincorrere la Champions con il fiatone, mentre il Napoli di Conte vola a +8 e sembra giocare un altro sport. Il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus spalletti ultima speranza

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti ultima speranza

Altre letture consigliate

juventus spalletti ultima speranzaNapoli-Juventus, la sfida infinita: Conte, Spalletti e gli infortunati - Ventidue uomini in campo, cinquantamila sugli spalti. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Spalletti Ultima Speranza