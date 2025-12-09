Juventus | Spalletti scommette su Zhegrova
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, si distingue per il suo stile diretto e deciso. Nel suo ultimo intervento, ha annunciato una scelta strategica riguardo a Zhegrova, evidenziando fiducia e aspettative future. Una mossa che potrebbe influenzare significativamente il cammino della squadra, suscitando interesse tra tifosi e addetti ai lavori.
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, si siede, prende il microfono e spara la bomba senza girandola con il suo solito tono tra il filosofico e il provocatorio. «Domani gioca Zhegrova titolare. Sì, dall’inizio. I dati fisici non ci danno una condizione ottimale, è ancora lontano dal 100%. Ma si sta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Pronostico Cremonese-Juventus: esordio pieno di insidie per Spalletti
Juventus-Sporting Lisbona (Champions League, 04-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Seconda vittoria per Spalletti?
Bodo/Glimt-Juventus (Champions League, 25-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per Spalletti
SPALLETTI chiede a Kalulu di svelare cosa è successo dopo NAPOLI-JUVENTUS L'allenatore bianconero, nella conferenza della vigilia di Champions League, torna sulle scelte di formazione del 'Maradona' e si rivolge a Kalulu: "Cosa ho detto nell'analisi del - facebook.com Vai su Facebook
Le richieste di Spalletti #Juventus youtu.be/J9-dhXcpVOA?si… Vai su X
Juventus in Champions col Pafos, Spalletti annuncia: "Zhegrova giocherà dall'inizio" - Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa (qui le dichiarazioni integrali) la partita di Champions League contro il Pafos, per poi soffermarsi. Lo riporta tuttomercatoweb.com
