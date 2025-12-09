Juventus | Spalletti scommette su Zhegrova

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, si distingue per il suo stile diretto e deciso. Nel suo ultimo intervento, ha annunciato una scelta strategica riguardo a Zhegrova, evidenziando fiducia e aspettative future. Una mossa che potrebbe influenzare significativamente il cammino della squadra, suscitando interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, si siede, prende il microfono e spara la bomba senza girandola con il suo solito tono tra il filosofico e il provocatorio. «Domani gioca Zhegrova titolare. Sì, dall’inizio. I dati fisici non ci danno una condizione ottimale, è ancora lontano dal 100%. Ma si sta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti scommette su Zhegrova

