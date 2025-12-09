Juventus Sabatini Spalletti pensa toppo e crea confusione

Ilprimatonazionale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attacco di Sabatini In casa Juventus, si avviano i processi contro Luciano Spalletti, accusato di scelte incomprensibili e completamente scellerate contro il Napoli. Sandro Sabatini su Sport Mediaset ha parlato di confusione e di overthinking, che il tecnico della Juve si porta da quando ha allenato, con scarsissimi risultati, la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus sabatini spalletti pensa toppo e crea confusione

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Sabatini “Spalletti pensa toppo e crea confusione”

Argomenti simili trattati di recente

juventus sabatini spalletti pensaGli opinionisti in tv tutti contro Spalletti dopo Napoli-Juve: “Ha fatto disastri” - Il tecnico della Juve Spalletti attaccato in tutte le trasmissioni televisive della domenica, da Adani a Graziani, Tacchinardi e non solo ... Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Sabatini Spalletti Pensa