Juventus Romano sul rinnovo di Yildiz Questione di giorni

Secondo Fabrizio Romano, la Juventus è vicina a definire il rinnovo di contratto di Yildiz, con decisioni attese entro pochi giorni. La società ha manifestato l’intenzione di adeguare lo stipendio del giovane talento, confermando il suo ruolo importante nel progetto bianconero. Le trattative sono in fase avanzata, e si attendono sviluppi prossimi.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ci sono delle novità. La Vecchia Signora ha tutte le volontà di adeguare lo stipendio di Yildiz. In estate si era fatto sotto il Chelsea ma è stato lo stesso turco a non aprire a nessun dialogo vista la

