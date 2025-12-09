Juventus Romano sul rinnovo di Yildiz Questione di giorni

Ilprimatonazionale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo Fabrizio Romano, la Juventus è vicina a definire il rinnovo di contratto di Yildiz, con decisioni attese entro pochi giorni. La società ha manifestato l’intenzione di adeguare lo stipendio del giovane talento, confermando il suo ruolo importante nel progetto bianconero. Le trattative sono in fase avanzata, e si attendono sviluppi prossimi.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ci sono delle novità. La Vecchia Signora ha tutte le volontà di adeguare lo stipendio di Yildiz. In estate si era fatto sotto il Chelsea ma è stato lo stesso turco a non aprire a nessun dialogo vista la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus romano sul rinnovo di yildiz questione di giorni

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Romano sul rinnovo di Yildiz “Questione di giorni”

Scopri altri approfondimenti

juventus romano rinnovo yildizJuventus, Yildiz avrebbe fatto delle richieste economiche importanti per il rinnovo - La Juventus vorrebbe rinnovare il contratto di Kenan Yildiz e sarebbe pronta a fare uno sforzo economico ma tutto dipenderà dal giocatore ... Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Romano Rinnovo Yildiz