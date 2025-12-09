Juventus quando Spalletti passerà al 4-3-3? Indizio lanciato in conferenza sul nuovo modulo… Cambierà poco A cosa si è riferito!

Durante la conferenza stampa, Luciano Spalletti ha lasciato un indizio sul possibile passaggio al 4-3-3, affermando che il cambiamento “Cambierà poco”. L'articolo analizza le possibili implicazioni di questa dichiarazione e le strategie tattiche che il tecnico potrebbe adottare nella gestione della Juventus.

Juventus, quando Luciano Spalletti cambierà modulo e passerà al 4-3-3? Indizio in conferenza stampa del tecnico. «Cambierà poco». Cosa pensa. In conferenza stampa alla vigilia di Juve Pafos, Luciano Spalletti ha parlato così del possibile passaggio al 4-3-3. Ecco cosa ha detto. PASSAGGIO AL 4-3-3 – «Il calcio assomiglia meno a questi numeri e sistemi di gioco. Solo in alcuni momenti ci si ritrova dentro ai numeri. Il passaggio sì, poi quasi tutte le squadre ti vengono addosso forte. C’è questa continua rotazione dei sistemi, che cambierà poco. Anche se avere un difensore di piede destro mi permetterà delle cose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, quando Spalletti passerà al 4-3-3? Indizio lanciato in conferenza sul nuovo modulo… «Cambierà poco». A cosa si è riferito!

Pronostico Cremonese-Juventus: esordio pieno di insidie per Spalletti

Juventus-Sporting Lisbona (Champions League, 04-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Seconda vittoria per Spalletti?

Bodo/Glimt-Juventus (Champions League, 25-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per Spalletti

SPALLETTI chiede a Kalulu di svelare cosa è successo dopo NAPOLI-JUVENTUS L'allenatore bianconero, nella conferenza della vigilia di Champions League, torna sulle scelte di formazione del 'Maradona' e si rivolge a Kalulu: "Cosa ho detto nell'analisi del - facebook.com Vai su Facebook

Le richieste di Spalletti #Juventus youtu.be/J9-dhXcpVOA?si… Vai su X

Napoli Juve senza attaccanti, Spalletti fa mea culpa: «Ho sbagliato io». Kalulu conferma: «Ci ha detto che ci ha danneggiati». Così tecnico bianconero - Così tecnico bianconero Luciano Spalletti, tecnico bianconero, è interven ... Si legge su juventusnews24.com