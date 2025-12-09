Juventus perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale
Smaltita in parte la sconfitta rimediata nell’ultimo turno di Serie A contro il Napoli, la Juventus è pronta a ripartire in Champions League, nella partita casalinga contro il Pafos. La quadra cipriota, attualmente prima nella rispettiva lega nazionale, è tra le principali rivelazioni dell’edizione, nella quale ha già conquistato sei punti, al pari proprio con la Vecchia Signora, che le è ancora leggermente davanti grazie alla differenza reti (la difesa dei Pafeni, nome degli abitanti della città di Pafo, ha subito due reti in più). La partita di mercoledì sera all’Allianz Stadium sarà tutt’altro che una passeggiata per gli uomini di Luciano Spalletti, che dovranno fare i conti con una vera e propria outsider del torneo, che forte di un David Luiz tornato in forma smagliante dalle ultime esperienze brasiliane, sarà disposta a dare tutto nella trasferta di Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Pierluigi Pardo. . Napoli-Juventus 2-1, la Pardocam: perché è andata così (e come si cucina il baccalà) #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Pafos: dove vederla (tv e streaming), orario, probabili formazioni e classifica della Champions League - La Juventus deve reagire all'ennesima sconfitta stagionale, arrivata nel weekend contro il Napoli. Si legge su ilmessaggero.it
