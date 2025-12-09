Juventus-Pafos FC Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Yildiz può colpire
La Juventus si prepara ad affrontare il Pafos FC nella fase a gironi della Champions League, in una sfida prevista per il 10 dicembre 2025 alle ore 21:00. Dopo la recente sconfitta in campionato, i bianconeri sono determinati a riscattarsi e a mettere in mostra le proprie qualità in una partita cruciale, con focus su formazioni, quote e pronostici.
La Juventus ha incassato il primo ko da quando Spalletti è in panchina, perdendo per 2-1 in campionato con il Napoli, ma ora è chiamata a spostare subito l’attenzione sulla Champions League. Ad Allianz Stadium arriva infatti il Pafos per giocare la sesta partita della fase a girone unico. In questo torneo i bianconeri ripartono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Giaretta (ds Pafos) verso la sfida di Champions League con la Juventus: «Sarà un evento enorme. Ha creato eccitazione ovunque, in città e non solo»
Juventus-Pafos, sesta giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Inter-Liverpool, Atalanta-Chelsea, Juventus-Pafos: 6 Champions su Sky 9-10 Dicembre
Il Pafos nella super classifica #ucl ha gli stessi punti #juventus 6 - facebook.com Vai su Facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #Pafos Vai su X
Alla scoperta del Pafos, l'avversaria della Juventus: è la sorpresa della Champions, come gioca e chi sono le stelle - La Juventus sfida il Pafos in Champions League: nella squadra cipriota gioca David Luiz. Scrive ilbianconero.com
“Da Trump un manifesto di ideologia imperiale: vuole l’Ue subalterna e un muro anti-Cina” quotidiano.net
Cosa resta di Rafah: desolazione, calcinacci e una tomba sotterranea lunga 7 km. «Qui Hamas ha nascosto per ... corriere.it
Imu, per i milanesi arriva la stangata. Rispetto allo scorso anno si pagano 3mila euro in più ilgiorno.it
Musei, arriva il biglietto unico: costo e come funziona. “Accrescerà l’attrattività turistica” ilrestodelcarlino.it
Friburgo-Salisburgo (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Pronostici di oggi 10 dicembre: Real Madrid-Man City, Benfica-Napoli, Juve-Pafos infobetting.com