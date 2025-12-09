Juventus-Pafos di Champions League Spalletti in conferenza stampa | Il Pafos è una squadra tosta tignosa e vogliosa Non dobbiamo seguire ripartenze

Tornano le notti europee di Champions League, quelle notti che, come canta Eros Ramazzotti, sono “Un emozione per sempre”. La Juventus di Luciano Spalletti domani sfiderà il Pafos all’ Allianz Stadium, per la 6ª giornata della League Phase. Vincere significherebbe riscattare il 2-1 subito contro il Napoli al Maradona e ipotecare i play-off, con un lumicino di speranza di poter aggredire i primi 8 posti, che significherebbero la qualificazione diretta. A presentare la sfida di domani ci ha pensato proprio il tecnico di Certaldo, che ha risposto alle domande dei giornalisti nella sala stampa dell’impianto bianconero in occasione della conferenza stampa della vigilia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com