Juventus-Pafos di Champions League Spalletti in conferenza stampa | Il Pafos è una squadra tosta tignosa e vogliosa Non dobbiamo seguire ripartenze
Tornano le notti europee di Champions League, quelle notti che, come canta Eros Ramazzotti, sono “Un emozione per sempre”. La Juventus di Luciano Spalletti domani sfiderà il Pafos all’ Allianz Stadium, per la 6ª giornata della League Phase. Vincere significherebbe riscattare il 2-1 subito contro il Napoli al Maradona e ipotecare i play-off, con un lumicino di speranza di poter aggredire i primi 8 posti, che significherebbero la qualificazione diretta. A presentare la sfida di domani ci ha pensato proprio il tecnico di Certaldo, che ha risposto alle domande dei giornalisti nella sala stampa dell’impianto bianconero in occasione della conferenza stampa della vigilia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Giaretta (ds Pafos) verso la sfida di Champions League con la Juventus: «Sarà un evento enorme. Ha creato eccitazione ovunque, in città e non solo»
Juventus-Pafos, sesta giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Inter-Liverpool, Atalanta-Chelsea, Juventus-Pafos: 6 Champions su Sky 9-10 Dicembre
L'allenamento della Juventus alla vigilia del match di Champions contro il Pafos #Tuttosport #Juventus #Pafos #ChampionsLeague Vai su X
Buone notizie dalla Continassa Stando a quanto riportato da Sky Sport, Bremer e Rugani sono tornati ad allenarsi in gruppo Nella sfida di domani contro il Pafos potrebbero rientrare nuovamente tra i convocati #Juventus #Bremer #Rugani #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Pafos: dove vederla (tv e streaming), orario, probabili formazioni e classifica della Champions League - La Juventus deve reagire all'ennesima sconfitta stagionale, arrivata nel weekend contro il Napoli. ilmessaggero.it scrive
Diana Canevarolo, il figlio racconta il dramma della madre trovata morta: “Mi disse come vestirmi al ... lopinionista.it
MasterChef Italia riparte l’11 dicembre, i concorrenti salgono a bordo di Lexus NX ilfattoquotidiano.it
Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda oasport.it
Marcell Jacobs al veleno: “Mi hanno spento la scintilla, preso in giro dalla Fidal. Tamberi? Ecco cosa ... gazzettadelsud.it
Arsenal Women–FC Twente Women: sfida chiave per la Women’s Champions League sport.periodicodaily
“Chi vorresti come prossimo premier?”. Gli italiani rispondono così: il sondaggio è clamoroso thesocialpost.it