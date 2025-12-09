Juventus i sassi contro il pullman non sono un problema delle società Il masochismo dei tifosi | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi
Juventus, i sassi contro il pullman non sono un problema delle società. La nuova puntata di primo tempo, il format live di . Nuova puntata del format Primo Tempo, con Paolo Rossi e Francesco Calabrò, sul canale Youtube di . Tanti – come sempre – i temi sul tavolo e trattati durante la LIVE odierna. GUARDA QUI IL VIDEO DELLA PUNTATA DI PRIMO TEMPO SU YOUTUBE La lente d'ingrandimento primaria oggi è stata puntata su quanto successo prima del match contro il Napoli, con i sassi scagliati dai tifosi azzurri contro il pullman della Juventus. Ecco le nostre riflessioni.
Giorgio Chiellini sul lancio di sassi contro l'autobus della Juventus a Napoli: "Tutto tranquillo"
Se ne stanno inventando tantissime dopo Napoli-Juventus: prima i sassi al bus, ora un fuorigioco a dir poco inesistente. - facebook.com Vai su Facebook
Chi sminuisce il lancio di sassi...all'autobus della #Juventus...può tranquillamente avere il "sasso"...ancora in mano...!!! Collusi...!!! Bestiacce...di infima lega...!!! #napoliJuventus Vai su X
Sassi contro il pullman della Juventus: cosa è successo fuori al Maradona - Corriere della Sera: lancio di oggetti contro il pullman della Juventus al Maradona, vetri danneggiati e nessun ferito. Da internapoli.it
