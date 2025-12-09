Juventus Ferrara Spalletti sa che c’è da lavorare

L’opinione di Ferrara Negli studi di DAZN, Ciro Ferrara ha analizzato le dichiarazioni post Napoli di Spalletti: “ Secondo me è stato onesto nell’analisi della partita, ha riconosciuto che il Napoli aveva un’altra attenzione alla partita e un altro ritmo. Sa benissimo che c’è da lavorare. Mi sarebbe piaciuto chiedergli come gli L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ferrara “Spalletti sa che c’è da lavorare”

Ultim’ora Juventus: torna Ciro Ferrara come allenatore | Tanto peggio di così non si poteva fare

Ciro Ferrara (Juventus) in 1995 #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Pagina 5 | "Spalletti non è certo di David. Kelly-Hojlund, una volta...": Marchisio e Ferrara affondano la Juve - L'analisi su Dazn del match di Napoli con Marinozzi e Stramaccioni: "Non c'è alchimia tra la rosa e il tecnico. Si legge su tuttosport.com