Juventus da crescita zero la denuncia di Tuttosport | Da tre anni non compra un campione Ecco gli ultimi due arrivati in grado di fare la differenza

Negli ultimi tre anni, la Juventus ha investito molto senza riuscire a portare a Torino un vero campione, secondo quanto denuncia Tuttosport. Dopo gli acquisti di Bremer e Yildiz, la società sembra aver fallito nel trovare giocatori in grado di cambiare le sorti della squadra, evidenziando una crescita stagnante e investimenti spesso poco fruttiferi.

Juventus, l’analisi impietosa del quotidiano: dopo Bremer e Yildiz il nulla, tanti soldi spesi ma nessun fuoriclasse in grado di fare la differenza. L’analisi sulle difficoltà attuali della Juventus, reduce dalla sconfitta di Napoli e alle prese con un’emergenza infortuni cronica, si sposta dal campo alle scrivanie della dirigenza, mettendo sotto la lente d’ingrandimento le strategie operative degli ultimi anni. Secondo un approfondimento critico pubblicato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Vecchia Signora sembra aver smarrito la sua storica abilità nello scouting e nella selezione dei talenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus da crescita zero, la denuncia di Tuttosport: «Da tre anni non compra un campione». Ecco gli ultimi due arrivati in grado di fare la differenza

Argomenti simili trattati di recente

La Juventus vince 2-0 e conferma crescita, solidità e identità ritrovata. Amoruso e Conte decidono la partita con due gol pesanti. Ancelotti porta calma e fiducia in poche settimane. I tifosi del Vicenza, nonostante la sconfitta, hanno sostenuto la squadra fino alla - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, caccia ai parametri zero: l’ultima idea porta a Zeki Çelik della Roma - La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato, consapevole che la prossima estate potrebbe essere segnata ancora da una politica all’insegna dell’oculatezza. Secondo it.blastingnews.com