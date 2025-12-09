Juventus cosa non ha funzionato nella sconfitta di Napoli

Dopo la sconfitta a Napoli, la Juventus si trova ad affrontare numerose incognite. La trasferta nel capoluogo campano ha sollevato dubbi su molteplici aspetti della squadra, coinvolgendo giocatori, staff e società. Analizzare cosa non ha funzionato è fondamentale per comprendere le possibili strategie di ripresa e miglioramento futura.

Al ritorno dalla trasferta dal capoluogo campano, sono tanti i dubbi e le incertezze che circondano chiunque nell’ambiente Juve: dai giocatori allo staff tecnico, passando per la società. In una partita che, fosse stata presa con ben altro spirito, avrebbe portato ad un consistente riavvicinamento alle zone alte della classifica, la Juventus ha dimostrato per l’ennesima volta di non essere all’altezza della sua storia. Dalle difficoltà tecniche a quelle mentali. È ormai assodato che la pochezza tecnica della stragrande maggioranza della rosa bianconera sia un fattore non da poco, soprattutto vista dalla prospettiva di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, cosa non ha funzionato nella sconfitta di Napoli

