Juventus con il Pafos c' è David in attacco Bremer pronto per il Bologna

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il canadese si candida per una maglia da titolare in Champions contro i ciprioti. Per il centrale il rientro si avvicina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

